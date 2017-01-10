Сыктывкар в ближайшее время должен принять в собственность строящуюся в Орбите школу

10 января 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Школа на 1200 мест по ул. Петрозаводской в Сыктывкаре будет переведена в муниципальную собственность.

Соответствующее решение о принятии объекта на баланс муниципалитета предстоит принять депутатам городского округа на ближайшем заседании сессии, которое состоится 11 января.

Вопрос бы рассмотрен сегодня, 10 января, на совместном заседании постоянных комиссий.

Как отметила и.о. председателя КУМИ Ирина Янчук, планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в середине 2017 года. Решение о переводе объекта в муниципальную собственность должно быть принято в ближайшее время, в противном случае школа будет исключена из адресной инвестиционной программы Республики Коми.

Светлана Быковская
Ключевые слова: школа, Сыктывкар, совет сыктывкара, коми
Рубрика: Экономика
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Комментарии (1)

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    строитель
    10.01.2017 (13:48)
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    До середины 17 года школа будет достроена?! Зачем врете очередной раз, в лучшем случае к концу года, а реально сможет открыться не раньше 1/09/18!

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