В Сыктывкаре осужден дворник, который на глазах детей убил котенка

10 января 2017 года, 12:40 | Сыктывкар
vedtver.ru

Мировой судья Лесозаводского судебного участка Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Н.Седова, сообщает прокуратура Коми.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Судом установлено, что Седов, работающий дворником, во время уборки дворовой территории поймал бездомного котенка, взял его за задние лапы и трижды ударил головой о ствол тополя. После этого мужчина выкинул его тельце в заросли крапивы.

Убийство животного произошло на глазах малолетних детей, которые рассказали о случившемся родителям.

Мировой судья признал дворника виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Уголовное дело расследовано отделом дознания УМВД России по г. Сыктывкару

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (8)

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    не смогла смолчать
    10.01.2017 (12:57)
    2
    ну откуда столько уродов? когда же все это закончится! а?
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      0303
      10.01.2017 (13:30)
      0
      Они, уроды, из тех же "ворот" откуда и весь народ.
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        Село
        10.01.2017 (13:40)
        0
        Вы о чем ?
        • Ответить
          0303
          10.01.2017 (13:45)
          0
          О том, что рождаются все дети одинаковыми, а уже от воспитания родителей зависит кем человек станет
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      Меня зовут
      10.01.2017 (13:35)
      0
      Это они от зависти
      • Ответить
        777
        10.01.2017 (13:41)
        0
        От зависти что и кто ?
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    юра
    10.01.2017 (12:58)
    3
    я такого урода сам бы с удовольствием об дерево пару раз головой и в кусты чтоб помучился подольше тварь
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    Выльгорт
    10.01.2017 (13:36)
    2
    Почему такое слишком мягкое наказание за такую жестокость ??!

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