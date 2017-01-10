В Сыктывкаре осужден дворник, который на глазах детей убил котенка

Мировой судья Лесозаводского судебного участка Сыктывкара рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Н.Седова, сообщает прокуратура Коми.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Сыктывкара.

Судом установлено, что Седов, работающий дворником, во время уборки дворовой территории поймал бездомного котенка, взял его за задние лапы и трижды ударил головой о ствол тополя. После этого мужчина выкинул его тельце в заросли крапивы.

Убийство животного произошло на глазах малолетних детей, которые рассказали о случившемся родителям.

Мировой судья признал дворника виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов. Уголовное дело расследовано отделом дознания УМВД России по г. Сыктывкару