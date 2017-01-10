На портале госуслуг Коми пациенты могут узнать, сколько стоило их лечение
Теперь на региональном портале госуслуг Коми доступна информация об оказанных медицинских услугах и их стоимости.
Для получения сведений нужно перейти на вкладку "Личный кабинет пациента" в профиле пользователя, заполнить электронное заявление, ввести номер полиса ОМС и выбрать период времени для поиска.
Таким образом, можно узнать об условиях оказания услуг (амбулатория, стационар), о дате обращения, наименовании услуг и их стоимости. Пользователям будет предоставлена информация о том, сколько денег перечислено больнице или поликлинике из Фонда обязательного медицинского страхования за лечение застрахованного лица.
Раньше эта информация хранилась у страховой компании и выдавалась по запросу. Теперь понадобится только номер полиса обязательного страхования и доступ к Личному кабинету. Выписка по услугам станет доступна пользователю через 30 секунд. Полученную справку можно будет распечатать или сохранить в формате PDF.
При обнаружении несоответствия услуг в выписке фактически оказанным, необходимо сообщить о нарушении в организацию, выдавшую страховой медицинский полис или в Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования Коми.
Услуга предоставляется пользователям портала госуслуг с подтвержденной учетной записью застрахованного в системе обязательного медицинского страхования.
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