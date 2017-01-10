Родителям запретят курить в присутствии детей

Новый комплекс запретительных и ограничительных мер, призванных сократить потребление табака в России, подготовили в Минздраве. Как пишет "Российская газета", в перспективе предлагается полностью запретить продажи сигарет гражданам, родившимся после 2014 года. Документ содержит и много ограничений, которые ожидают курильщиков уже в ближайшее время. Правда, стоит учесть, что подготовленная концепция по борьбе с курением - это пока проектный документ, всем предложениям еще предстоит пройти экспертное и общественное обсуждение.

"Концепция разработана в соответствии со статьей 5 Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и заменяет собой концепцию, которая действовала в 2010-2015 годах", - пояснил директор профильного департамента Минздрава Олег Салагай.

Документ предусматривает несколько направлений в борьбе с курением.

Во-первых, предлагается расширить перечень помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма. Полный запрет будет действовать в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личных автомобилях в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. Кроме того, безусловный приоритет будет отдан мнению некурящих: "Недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против курения, вне зависимости от типа помещения", - уточняют в Минздраве.

Во-вторых, предлагается радикальный подход в отношении продаж сигарет и прочей табачной продукции. Авторы концепции продвигают идею отсутствия доступа к табаку для нового поколения: запрет на продажу любых табачных изделий гражданам, родившимся после 2014 года.

В-третьих, в Минздраве хотят перекрыть "лазейки" другим видам курения - в частности, ограничить использование электронных сигарет, приравняв их в плане регулирования к обычным.

В-четвертых, предполагается усилить разъяснительную работу о вреде табака: это и увеличение площади"страшных" картинок на табачных пачках, и возможное введение обезличенной, непривлекательной упаковки. Кроме того, за несоблюдение правил и ограничений наказывать, скорее всего, будут строже, чем сейчас. Во всяком случае, ужесточение ответственности также предусмотрено проектом документа.

Жесткий подход в министерстве объясняют просто: именно курение является одной из ведущих причин высокой смертности. Эксперты ВОЗ утверждают, что 10% смертности взрослого населения или 5,4 миллиона смертей в год связаны с курением. В нашей стране от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан ежегодно.

За последние годы, впрочем, ситуацию удалось улучшить. В 2013 году вступил в силу Федеральный закон № 15 "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". В результате распространенность потребления табака среди взрослых, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25 %. Подростки 13-15 лет стали курить втрое меньше: доля малолетних курильщиков уменьшилась с 25,4 % в 2004 году до 9,3% в 2015 году.

"В то же время показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими, - отметил Олег Салагай. - Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, по оценкам экспертов, в среднем могут составлять у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года. В связи с этим дальнейшие шаги в области укрепления антитабачного законодательства являются исключительно важными".