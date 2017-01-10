Продлено ограничение движения автотранспорта по ул.Савина в Сыктывкаре
Продлено ограничение движения автотранспорта в районе сыктывкарской улицы Савина, 32.
Напомним, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоотведения в районе дома №32 по ул. Савина в столице республики ограничено движение по всей ширине проезжей части.
Время окончания работ не указывается.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения требований установленных временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным ограничениям.
Во избежание аварийных ситуаций и образования автомобильных "пробок" Госавтоинспекция рекомендует объезд этого участка через ул. Заводскую Сыктывкара.
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В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.
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