Продлено ограничение движения автотранспорта по ул.Савина в Сыктывкаре

Продлено ограничение движения автотранспорта в районе сыктывкарской улицы Савина, 32.

Напомним, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоотведения в районе дома №32 по ул. Савина в столице республики ограничено движение по всей ширине проезжей части.

Время окончания работ не указывается.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения требований установленных временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Во избежание аварийных ситуаций и образования автомобильных "пробок" Госавтоинспекция рекомендует объезд этого участка через ул. Заводскую Сыктывкара.