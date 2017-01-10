Продлено ограничение движения автотранспорта по ул.Савина в Сыктывкаре

10 января 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Продлено ограничение движения автотранспорта в районе сыктывкарской улицы Савина, 32.

Напомним, в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоотведения в районе дома №32 по ул. Савина в столице республики ограничено движение по всей ширине проезжей части.

Время окончания работ не указывается.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения требований установленных временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Во избежание аварийных ситуаций и образования автомобильных "пробок" Госавтоинспекция рекомендует объезд этого участка через ул. Заводскую Сыктывкара.

Комиинформ
Ключевые слова: дороги, ремонт
Рубрика: Общество
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