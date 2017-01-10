Несмотря на 50-градусные морозы в новогодние каникулы, Коми не удалось побить температурный рекорд

10 января 2017 года, 10:40 |
Фото Полины Романовой

Последний раз такие лютые морозы, как в минувшую неделю, в Коми наблюдались тридцать лет назад, в 1987 году. Об этом "Комиинформу" рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Коми ЦГМС Ольга Козак.

В Сыктывкаре столбик термометра опускался до минус 39-ти градусов по Цельсию. До столько же морозы доходили в это время в 2015-м году, однако таких повсеместных морозов не было давно. Кроме того, дискомфорта добавлял юго-восточный ветер, задувший в регионе под конец каникул.

Абсолютный температурный рождественский минимум был обновлен лишь в Ухте, где в ночь с 6 на 7 января столбик термометра опустился до - 40,9 градусов. Последний раз в Жемчужине Севера такое явление наблюдалось в 50-е годы прошлого века.

А вот на севере Усть-Цилемского района морозы достигли - 50 по Цельсию, однако рекорд побит не был: в 1973 году на метеостанции Окунев Нос зафиксировали - 52 мороза.

В целом с 5 по 8 января по всей Коми были зафиксированы температуры от - 38 до - 45, на Севере - в Интинском и Печорском районах - до - 46 - 49-ти градусов.

С началом рабочей недели в республике вновь установилась привычная для такого времени погода.

"До Крещения морозов точно не будет, – заявила "Республике" метеоролог. – Вторая и третья декада января в южных районах окажутся теплыми, в северных – умеренно холодными. Даже если в конце января и вернутся морозы, то они будут уже не столь интенсивными и продолжительными".

Ольга Полина
Ключевые слова: морозы
Рубрика: Погода
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