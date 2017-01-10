Животноводческое помещение на 105 голов построят к весне на Удоре

Строительство животноводческого помещения на 105 голов в селе Чернутьево Удорского района будет завершено в первом квартале 2017-го.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации муниципалитета Николай Жилин, строительство было начато два года назад на условиях софинансирования из федерального и муниципального бюджетов. Общая сумма вложенных средств составила около 20 миллионов рублей. Собственником скотопомещения является сельскохозяйственный производственный кооператив "Чернутьевский".

"Это будет просторное деревянное здание с новым доильным оборудованием, - пояснил Н. Жилин. - Сейчас стадо кооператива насчитывает пятьдесят голов, к завершению строительства скотопомещения его будут приращивать до ста голов".

Собеседник агентства также добавил, что кооператив, который сейчас сдает молоко на переработку, в будущем планирует приобрести и смонтировать собственный модуль по переработке молока.