Животноводческое помещение на 105 голов построят к весне на Удоре
Строительство животноводческого помещения на 105 голов в селе Чернутьево Удорского района будет завершено в первом квартале 2017-го.
Как рассказал "Комиинформу" руководитель администрации муниципалитета Николай Жилин, строительство было начато два года назад на условиях софинансирования из федерального и муниципального бюджетов. Общая сумма вложенных средств составила около 20 миллионов рублей. Собственником скотопомещения является сельскохозяйственный производственный кооператив "Чернутьевский".
"Это будет просторное деревянное здание с новым доильным оборудованием, - пояснил Н. Жилин. - Сейчас стадо кооператива насчитывает пятьдесят голов, к завершению строительства скотопомещения его будут приращивать до ста голов".
Собеседник агентства также добавил, что кооператив, который сейчас сдает молоко на переработку, в будущем планирует приобрести и смонтировать собственный модуль по переработке молока.
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В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.
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