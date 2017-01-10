В праздничные дни за психологической помощью в Службу-112 обратились 17 человек

За первые восемь дней нового года в Центр обработки вызовов "Системы-112" по Республике Коми поступило 6949 звонков, причем в последний день 2016 года и в первый день 2017-го - 2246.

Основную долю обращений, более 1600 вызовов, приняли станции скорой помощи. На втором месте – обращения в адрес полиции (874). В 202 случаях обращения были адресованы пожарным, 30 – поступили в газовую службу. В праздничные дни в Службу-112 обратились семнадцать граждан, которым понадобилась помощь психолога. В 2016 году таких обращений было всего два.

"На 395 вызовов за первые восемь дней этого года потребовалось реагирование нескольких экстренных служб. В целом "Система-112" в новогодние праздники работала стабильно в штатном режиме", – подчеркнул начальник Центра обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Руслан Новиков.

Отметим, одна из целей создания "Системы-112" – организация вызова экстренных оперативных служб по принципу "одного окна", что позволяет обеспечить комплекс мер по ускорению реагирования и улучшению взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях).

С декабря 2016 года Служба-112 ведет прием и обработку вызовов от граждан по единому номеру "112" со всей территории Республики Коми.

*** Центр обработки вызовов системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" - структурное подразделение ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты", являющегося подведомственным учреждением Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.