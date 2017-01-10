В 2017 году поезд Сыктывкар – Кослан будет ходить чаще
Поезд Сыктывкар – Кослан будет совершать дополнительные рейсы в 2017 году.
По договоренности с правительством Республики Коми, поезд 678/677 Сыктывкар – Кослан будет совершать дополнительные рейсы.
Он будет отправляться из Сыктывкара 11 января, 8, 15, 22, 29 марта, 5,12, 19, 26 апреля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 мая, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, а также 27 декабря.
Из Кослана поезд будет отправляться 12 января, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября и 28 декабря.
Комиинформ
Ключевые слова: транспорт, железная дорога
Рубрика: Экономика
- 0
- 1
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Лента новостей
Мы рядом
Интервью
Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться