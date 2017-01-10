В Воркуте "Лада Калина" сбила молодую женщину, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 9 января около 12:30. Водитель 1988 года рождения, не справившись с управлением, наехал на пешехода напротив дома №5 по улице Мира.

У пострадавшей 1983 года рождения — многочисленные ушибы. Госпитализация женщине не потребовалась

Как отметили в ГИБДД, стаж вождения автовладельца — с ноября 2016 года.