В Воркуте "Лада Калина" сбила молодую женщину

10 января 2017 года, 9:39 | Воркута
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Воркуте "Лада Калина" сбила молодую женщину, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.

Инцидент произошел 9 января около 12:30. Водитель 1988 года рождения, не справившись с управлением, наехал на пешехода напротив дома №5 по улице Мира.

У пострадавшей 1983 года рождения — многочисленные ушибы. Госпитализация женщине не потребовалась

Как отметили в ГИБДД, стаж вождения автовладельца — с ноября 2016 года.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, ДТП, дороги, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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