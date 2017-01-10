В Воркуте "Лада Калина" сбила молодую женщину
10 января 2017 года, 9:39 | Воркута
В Воркуте "Лада Калина" сбила молодую женщину, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона.
Инцидент произошел 9 января около 12:30. Водитель 1988 года рождения, не справившись с управлением, наехал на пешехода напротив дома №5 по улице Мира.
У пострадавшей 1983 года рождения — многочисленные ушибы. Госпитализация женщине не потребовалась
Как отметили в ГИБДД, стаж вождения автовладельца — с ноября 2016 года.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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