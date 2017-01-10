Крещенская купель в Воркуте будет организована в этом году на новом месте
Администрация Воркуты определилась с новым местом для организации в этом году Крещенской купели.
Как сообщил "Комиинформу" мэр заполярного города Игорь Гурьев, купель будет построена на базе "Заречная" на реке Воркута.
Напомним, ранее на своей странице "ВКонтакте" Гурьев предложил горожанам обменяться мнениями по поводу переноса крещенской купели. Традиционно купель каждый год оборудовалась на реке Уса в 30-ти км от города. Но в 2016 году по дороге на р. Уса произошло смертельное ДТП (второе за последние несколько лет), в котором погибли люди.
База "Заречная" выбрана из соображений безопасности и удобства посещения места горожанами.
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