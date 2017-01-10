Светлана Турова претендует на победу в номинации "Народный предприниматель" национальной премии "Бизнес-Успех"

10 января 2017 года, 9:58 |

Создатель "Творческая мастерская Югыд-арт" Светлана Турова претендует на победу в номинации "Народный предприниматель" национальной премии "Бизнес-Успех".

1 января 2017 года открылось народное голосование среди финалистов федерального этапа премии. Бизнесмен, который наберет наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Народный предприниматель". Голосование продлится с 1 по 23 января на сайте премии. Сейчас на это звание претендует 25 участников.

Поддержать нашу землячку можно на сайте Премии. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте либо авторизоваться через социальные сети.

Награждение пройдет 23 января на торжественной церемонии в Москве. Победители получат статуэтку "Золотой домкрат".

Напомним, творческая мастерская "Югыд-арт" С. Туровой также претендует за звание лучшего женского проекта на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех".

***Премия организована Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Общественной палатой Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. Генеральный партнер – электронная площадка "РТС-тендер".

Светлана Быковская
Ключевые слова: культура, конкурс, коми, бизнес
Рубрика: Экономика
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:10 10.01.2017
Интернет-компании будут хранить сообщения пользователей в два раза дольше
19:01 09.01.2017
Теплая со снегопадами погода сохранится до конца недели в Коми
18:28 09.01.2017
Марина Анисимова назначена на должность министра экономики Коми


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 января

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus