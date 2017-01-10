Создатель "Творческая мастерская Югыд-арт" Светлана Турова претендует на победу в номинации "Народный предприниматель" национальной премии "Бизнес-Успех".

1 января 2017 года открылось народное голосование среди финалистов федерального этапа премии. Бизнесмен, который наберет наибольшее количество голосов, станет победителем в номинации "Народный предприниматель". Голосование продлится с 1 по 23 января на сайте премии. Сейчас на это звание претендует 25 участников.



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Награждение пройдет 23 января на торжественной церемонии в Москве. Победители получат статуэтку "Золотой домкрат".

Напомним, творческая мастерская "Югыд-арт" С. Туровой также претендует за звание лучшего женского проекта на федеральном этапе премии "Бизнес-Успех".

***Премия организована Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Общественной палатой Российской Федерации и Агентством стратегических инициатив. Генеральный партнер – электронная площадка "РТС-тендер".