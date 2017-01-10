Центробанк начнет блокировать вредоносные сайты за один день

10 января 2017 года, 18:15 |
windowssearch-exp.c

Банк России сможет кардинально изменить ситуацию с безопасностью в Рунете: он получил право выявлять и блокировать за один день сайты с противоправным содержанием, вредоносными программами или фишинговые сайты.

Непосредственным закрытием того или иного сайта ЦБ будет заниматься не сам, а через координационный центр, в который будет поступать информация о сайте-нарушителе. Однако процедура обращения регулятора в центр организована максимально оперативно, что означает фактически самостоятельное закрытие ресурса самим Банком России.

В пресс-службе ЦБ "Известям" рассказали, что вся процедура будет занимать один день. Соглашение об этом было подписано в конце 2016 года и будет действовать в течение трех лет.

В Банке России "Известиям" также сообщили, что в 2016 году ЦБ при содействии Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) закрыл 1588 фишинговых сайтов. По данным регулятора, эти ресурсы угрожали финансовой и информационной безопасности граждан и национальной платежной системе.

Комиинформ
Ключевые слова: интернет
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

16:47 10.01.2017
С 1 января изменились требования к стажу и баллам для получения страховой пенсии
16:22 10.01.2017
В Сыктывкаре станет меньше чиновников
14:45 10.01.2017
"Комиавиатранс" отменил рейсы в Ижевск


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Активный регион

Новости проекта



Нужна помощь



Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью

Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

12 января

В этот день в 1945 году советские войска начали Висло-Одерскую операцию, в ходе которой были освобождены значительные территории Польши, а советские войска вышли на дальние подступы к Берлину.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus