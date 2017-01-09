Как изменятся цены на продукты в 2017 году

Неожиданных ценовых катаклизмов на продовольственном рынке в наступившем году ждать не стоит, уверяют опрошенные "Российской газетой" отраслевые эксперты. Цены, конечно, расти будут, но в основном гуманно. Есть и приятная новость: некоторые продукты могут даже подешеветь.

Мясо: окорок держит фасон

Свинина - как раз тот товар, который готов еще сбросить цены. И поддержать тенденцию 2016 года, когда в оптовом звене стоимость этого вида мяса упала на 10-15 процентов, отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Многое зависит от того, как в стране будет складываться ситуация по африканской чуме свиней (АЧС), - предупреждает эксперт. - Если заразу удастся остановить, то цены могут снизиться еще на 10 процентов".

На остальные виды мяса они будут стабильными. Хороший урожай зерновых позволяет надеяться на то, что цены на корма будут приемлемыми для производителей и не окажут влияния на себестоимость. Не ожидается и снижения производства.

Чай-кофе: потанцуем?

На этом рынке еще в прошлом году наступил период стабильности, несмотря на все опасения по поводу неурожая кофе в основных странах-производителях (Бразилия и Вьетнам), - рассказал гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе Рамаз Чантурия.

"И в этом году ситуация вряд ли изменится, - считает он. - Основную роль будет играть курсовой фактор, то есть стабильность рубля по отношению к доллару". Но даже в случае каких-то резких изменений цены бурно реагировать не будут. В России действует такой серьезный ограничитель, как платежеспособный спрос. Население в случае роста цен просто перестанет покупать эти товары.

Так что производители, уверены эксперты, приложат все силы для того, чтобы снизить свои издержки за счет более дешевой упаковки и прочего. Так что ситуация с ценами останется ровной.

Конфеты: горько не будет

"Мы предполагаем, что рост цен на кондитерские изделия в пределах первого квартала 2017 года будет минимальным за последние два года. И может составить 5-10 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", - отметила исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина.

А по ряду позиций (таких как торты, пирожные и так далее) цены могут даже сохраниться на прежнем уровне. "Сейчас складывается благоприятная ценовая конъюнктура на основные виды кондитерского сырья, и это существенно улучшит ситуацию с ростом цен на готовую продукцию, - считает аналитик. - В связи с этим мы ожидаем повышения потребления кондитерских изделий, рост экспортных продаж и увеличение объемов производства".

Молоко: доживем до лета

Снижения цен на молочном рынке в первые три месяца 2017 года ожидать не стоит, полагают эксперты Национального союза производителей молока.

Впрочем, темпы роста цен в январе-феврале все-таки могут снизиться, если спрос на него в рознице будет падать.

Пока же ожидается пиковый уровень оптовых цен на сырое молоко, отмечаемый, как правило, в феврале-марте, около 25,5-26,5 рубля за килограмм (без учета налога на добавленную стоимость - НДС). Прирост - 5-7 процентов, что почти в два раза меньше, чем год назад. Летом ситуация должна стать еще более благоприятной для покупателей.

Хлеб: урожай всему голова

Цены на хлебобулочные изделия окажутся в пределах официальной инфляции, прогнозирует управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова.

Рекордный урожай, собранный в 2016 году, не предполагает дефицита зерна, поэтому предпосылки для какого-либо значительного роста цен отсутствуют.

По данным Росстата, в ноябре 2016 года в среднем килограмм хлебобулочных изделий из муки высшего сорта стоил 67,3 рубля.

Рыба: по курсу рубля

Здесь очень многое будет зависеть от ситуации на валютном рынке. "Ослабление рубля приведет к росту цен", - отмечает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Алексей Аронов.

Причина проста - при слабом рубле нашим рыбакам будет выгоднее продавать свой товар за валюту за рубеж. В этом случае нужно будет говорить о введении пошлин на вывоз некоторых видов рыбы. "Самое важное - если в будущем году удастся увеличить доступ к импортному рыбному сырью (прежде всего тресковых пород) путем снятия российских ограничений, это будет сбивать цены на рыбу", - считает эксперт.

Отметим, что, по данным официальной статистики, средняя потребительская цена на рыбу в конце 2016 года составила около 185 рублей за килограмм.

Рис и гречка: ну вы даете!

У риса вполне вероятен ценовой рост на 20-25 процентов. И все из-за неблагоприятных погодных условий в период уборки риса.

Из-за затяжных дождей значительная его часть оказалась низкого качества. А выход крупы не превысит 55 процентов против 62-67 процентов в другие годы.

Это тем обиднее, что в начале сезона оптовая цена на отечественный рис оказалась более чем на 30 процентов ниже, чем на старте прошлого сельхозгода, и самой низкой за последние два года, рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

А гречка в очередной раз подтвердила статус самой непредсказуемой в ценовом плане крупы на российском рынке, продолжает эксперт. После роста оптовых цен в октябре-ноябре в декабре прошлого года цены на нее начали снижаться. "Это произошло из-за ослабления спроса: многие покупатели оказались не готовы приобретать ее по возросшим ценам, - отмечает Ирина Глазунова. - Тем более что предложение этой крупы продолжило возрастать: по итогам сентября-ноября 2016 года оно достигло очередного рекорда - 140 тысяч тонн". Это на 10 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Так что не исключено, что цены на гречку продолжат снижаться в ближайшие месяцы в пределах 10-15 процентов. Если, конечно, она опять не устроит "революцию" цен.

Фрукты-овощи: в ожидании минуса

Цены на овощи и фрукты подвержены сезонному фактору, напоминает главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. Их стоимость растет с сентября по февраль, а потом снижается.

Что будет в этом году? Эксперт "Российской газеты" дает предварительный прогноз.

В первом квартале 2017 года по сравнению с четвертым кварталом 2016 года цены на лук, морковь и картофель вырастут в среднем на 5-10 процентов. Капуста станет дороже на 20 процентов. Однако уже с апреля цифры на ценниках придется переписывать в сторону снижения.

Такая же ситуация будет и с фруктами, которые (в первую очередь яблоки) подорожают в первом квартале примерно на 10-15 процентов. Однако затем и эта ситуация изменится в сторону снижения цен.