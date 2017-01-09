Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Коми снизилась в три раза

За прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 3476 чел., в том числе детей - 2171.

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, заболеваемость по республике в целом, по сравнению с предыдущей неделей, снизилась в три раза и находится ниже эпидемического порога.

Среди заболевших – 62,4% составляют дети в возрасте до 14 лет, 37,6% - взрослое население

В материалах от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2).

Все вирусы гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем — при кашле и чихании, с каплями слюны. При кашле и чихании больного человека микроскопические капли, содержащие вирус, распространяются в воздухе и затем оседают на поверхностях окружающих предметов, откуда с частицами пыли могут попасть в верхние дыхательные пути окружающих людей.

Каждый из нас в силах снизить риск заболевания и распространения ОРВИ и гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила – мыть руки с мылом или антибактериальным средством, регулярно проветривать помещения, не трогать грязными руками глаза, нос и рот, при кашле и чихании использовать одноразовые бумажные платочки, вести здоровый образ жизни. В период эпидемического подъема заболеваемости по возможности следует избегать многолюдных мест, носить гигиеническую маску для снижения риска инфицирования.

При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу, вызвав врача на дом, поскольку вовремя начатое лечение (выполнение рекомендаций врача, обильное питье, постельный режим и др.) существенно снижает риск развития осложнений.



