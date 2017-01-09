Теплая со снегопадами погода сохранится до конца недели в Коми

9 января 2017 года, 19:30 |
Фото Антона Пархачева

Под натиском атлантического циклона морозы заметно смягчились, и повышение температуры продолжится. Во вторник температурный фон войдет в климатические рамки, а со среды уже будет превышать на 4...6С, сообщает ЦГМС Коми.

Теплая со снегопадами погода сохранится до конца недели. На большей части территории в ночные часы температура воздуха будет понижаться до -9...-15С, дневная температура повышаться до -4...-9С, на юго-западе возможно до 0С.

Холоднее предполагается в Заполярье, в пределах -15...-20С ночью и -8...-15С — днем.

Прошедшие новогодние каникулы были с аномальными морозами. Таких морозов в республике: по интенсивности, продолжительности и распространению по территории, не было 30 лет. Последний раз в этот период наблюдались в 1987 году.

Среднесуточная температура была в основном на 15-25С, на севере местами на 30С, ниже климатической нормы. 7-8 января минимальная температура понижалась до -38...-45С, в Интинском районе до -49С. На метеостанции Окунев Нос (север Усть-Цилемского района) в ночь на 7 января зафиксирована температура -50С.

Комиинформ
Ключевые слова: Погода, ЦГМС, зима
Рубрика: Погода
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