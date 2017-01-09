Мэрия Сыктывкара принимает меры по фактам нарушений графика движения автобусов в праздничные дни

9 января 2017 года, 18:45 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Мэрия Сыктывкара принимает меры по фактам нарушений графика движения автобусов в праздничные дни. Часть фактов зафиксирована по жалобам сыктывкарцев. Об этом сообщил и.о. начальника Управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь.

Актирование соблюдения интервалов движения автобусов, утвержденных расписанием, производилось 6 января 2017 года.

"В результате проверки на маршрутах номер один, 15, 18, 54, 28, 44 выявлены факты нарушений в части соблюдения расписания движения автобусов, что грозит автоперевозчику административной ответственностью в виде штрафов. Соответствующие материалы будут переданы автоперевозчику для принятия мер по отношению к нарушителям", - отметил А.Гонтарь.

Мэрия Сыктывкара дополнительно сообщает, что электронный аукцион на право заключения договора на оказание транспортных услуг населению на территории Сыктывкара был объявлен в конце прошлого года. По одному из лотов победителем аукциона признано ООО "Сыктывкарское автотранспортное предприятия №1", договор находится в стадии оформления. По второму лоту аукцион продолжается.

Напомним, что ООО "САТП №1" в настоящий момент осуществляет транспортное обслуживание города на основании временного договора, срок действия которого с 1 по 31 января 2017 года. Мэрия направляла предложение о заключении временного договора и в адрес другого перевозчика - ООО "Гермес", однако положительного ответа от данного предприятия не поступило.

Комиинформ
Ключевые слова: автобусы
Рубрика: Право
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Комментарии (1)

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    Сыктывкарка
    9.01.2017 (19:19)
    1
    Сегодня утром в 6.50 с Эжвы уехать практически было невозможно, автобусы переполненнные, на остановках в 3 раза больше народу,чем до нового года. Вроде уже в конце 2016г наладили регулярное автобусное движение на 18 и 54 маршрутах, как с нового года опять возникают проблемы. В 4-й маршрут у СГУ в 7.30 вообще было не влезть!!! Ну как так? Мне без разницы,кто будет перевозчиком, мне нужна надежность, безопасность и доступность общественного транспорта. Сегодня,9 января я видела только минусы. Такого ужаса не было уже несколько лет!

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