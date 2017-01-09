Этой ночью в Сыктывкаре перекроют улицу Савина

Этой ночью в Сыктывкаре будет перекрыта улица Савина, сообщает пресс-служба мэрии.

С 22:00 до 06:00 в районе дома №32 будут производиться аварийные работы на сетях водоснабжения. Объезд участка будет организован по улице Заводской.