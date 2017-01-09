Этой ночью в Сыктывкаре перекроют улицу Савина

9 января 2017 года, 18:19 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Этой ночью в Сыктывкаре будет перекрыта улица Савина, сообщает пресс-служба мэрии.

С 22:00 до 06:00 в районе дома №32 будут производиться аварийные работы на сетях водоснабжения. Объезд участка будет организован по улице Заводской.

Комиинформ
Ключевые слова: ремонт, дорога
Рубрика: Общество
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