Этой ночью в Сыктывкаре перекроют улицу Савина
9 января 2017 года, 18:19 | Сыктывкар
Этой ночью в Сыктывкаре будет перекрыта улица Савина, сообщает пресс-служба мэрии.
С 22:00 до 06:00 в районе дома №32 будут производиться аварийные работы на сетях водоснабжения. Объезд участка будет организован по улице Заводской.
Комиинформ
Рубрика: Общество
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