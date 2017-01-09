Нерадивую мать двоих детей приговорена к уголовной ответственности.

Как сообщила пресс-служба Управления судебных приставов, в отношении женщины за неоднократную неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей возбуждено уголовное дело. Женщина в течение полутора лет не оказывала материальную помощь своей дочери и сыну.

На основании решения Ухтинского городского суда Республики Коми она обязана выплачивать алименты в пользу детского дома на содержание несовершеннолетних детей ежемесячно 1/6 часть всех видов заработка на каждого ребенка. Однако от обязательств женщина злостно уклонялась, требования судебного пристава-исполнителя игнорировала, свое местонахождение скрывала. На основании вышеизложенного, нерадивая мать была подвергнута административному наказанию по ст. 5.35.1 ч. 1 КоАП РФ. Ей было назначено наказание в виде обязательных работ на срок до 90 часов.

Однако наказание не разбудило в женщине материнских чувств - она продолжила уклоняться от уплаты алиментов. Материальную помощь на содержание детей не оказывала, добровольно средства не выплачивала. О том, что за уклонение от уплаты алиментов наступает уголовная ответственность, женщина неоднократно предупреждена судебным приставом-исполнителем лично под роспись. Однако должных выводов для себя не сделала и мер к погашению задолженности не предприняла. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ. По решению суда ей может быть назначено наказание в виде исправительных или принудительных работ на срок до одного года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо лишение свободы до одного года.

Взыскание алиментов – одно из приоритетных направлений в работе судебных приставов. Сотрудники службы применяют различные способы воздействия на должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, вплоть до возбуждения уголовных дел. Часто именно привлечение к уголовной ответственности положительно влияет на сознательность граждан, которые в последующем оплачивают задолженность по алиментам.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми напоминает гражданам о необходимости ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно выплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера. Также обращаем внимание, что, согласно внесенным изменениям в законодательство, с 15 июля 2016 года должники за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства будут привлекаются по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание предусмотрено в виде обязательных работ до 150 часов, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо же штраф в размере 20 тысяч рублей.