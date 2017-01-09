Эжвинскую аварию на сетях водоснабжения удалось ликвидировать оперативно

9 января 2017 года, 17:22 | Сыктывкар
Фото из архива КИ

Эжвинские коммунальщики в условиях аномальных морозов оперативно справились с аварией на сетях холодного водоснабжения.

Напомним, в связи с утечкой на водопроводе холодного водоснабжения в доме №45 по проспекту Бумажников была отключена холодная вода по следующим адресам: Маяковского, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и Бумажников, 43/15. Остальные дома, располагающиеся вблизи порыва, могли находиться на пониженном давлении.

Как рассказал "Комиинформу" руководитель Эжвинской администрации Александр Калинин, днем 8 января причина аварии была устранена и началась запитка системы.

"Аварийная бригада работала в сложных условиях. Столбик термометра опустился ниже 36С. Работы осложнились тем, что грунт в такие морозы промерз практически на три метра. Считаю, аварийная служба сделала все возможное, чтобы справиться с ситуацией в максимально короткие сроки", - отметил Калинин.

Светлана Быковская
Ключевые слова: эжва, коми, ЖКХ, авария
Рубрика: Экономика
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