Клиенты Сыктывкарского автовокзала не смогли уехать в Ухту и Чебоксары
9 января 2017 года, 17:08 | Сыктывкар
Пассажиры автобусов Сыктывкар-Чебоксары и Сыктывкар-Ухта, которые должны были выехать из столицы Коми около 16.00, сдают билеты. Рейсы отменили по причине поломки автобусов.
Как сообщают "Комиинформу" пассажиры, сейчас на автовокзале образовались огромные очереди у кассы. На замену транспорт прислать не могут, так как город не продлил контракт с "Автоспасом", автобусов просто нет. При этом рейс Сыктывкар-Чебоксары переносят регулярно из-за неисправности транспорта.
Ближайший рейс в Чебоксары назначен на 11 января. В связи с этим пассажиры не смогут выйти вовремя на работу после новогодних праздников.
Юлия Николаева
Ключевые слова: Чебоксары, Ухта, пассажиры, билеты, автовокзал
Рубрика: Общество
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