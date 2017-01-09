Клиенты Сыктывкарского автовокзала не смогли уехать в Ухту и Чебоксары

9 января 2017 года, 17:08 | Сыктывкар
Фото из архивов Комиинформ

Пассажиры автобусов Сыктывкар-Чебоксары и Сыктывкар-Ухта, которые должны были выехать из столицы Коми около 16.00, сдают билеты. Рейсы отменили по причине поломки автобусов.

Как сообщают "Комиинформу" пассажиры, сейчас на автовокзале образовались огромные очереди у кассы. На замену транспорт прислать не могут, так как город не продлил контракт с "Автоспасом", автобусов просто нет. При этом рейс Сыктывкар-Чебоксары переносят регулярно из-за неисправности транспорта.

Ближайший рейс в Чебоксары назначен на 11 января. В связи с этим пассажиры не смогут выйти вовремя на работу после новогодних праздников.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Чебоксары, Ухта, пассажиры, билеты, автовокзал
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 17
  • 2
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (2)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Меня зовут
    9.01.2017 (17:50)
    1
    В выходные пытался уехать в Корткерос, в лютые морозы добрался до нового автовокзала, оказалось с января 115 теперь идет от старого автовокзала, в другом конце города, что за идиотизм твориться?
  • Ответить
    Елена
    9.01.2017 (18:16)
    0
    "Автоспас" к межрегиональным и межмуниципальным перевозкам никакого отношения не имеет. Маршрут Сыктывкар-Чебоксары обслуживают три перевозчика ГУП "Чувашавтотранс" (г. Чебоксары), ООО "Попутчик" (г. Чебоксары), ООО "Междугородние перевозки" (г. Сыктывкар). Сегодня 09 января 2017 г. в 16:30 от автовокзала г. Сыктывкар должен был отправиться автобус перевозчика ГУП "Чувашавтотранс" (г. Чебоксары), автобус не был предоставлен перевозчиком по техническим причинам. По вторникам, согласно предоставленному расписанию перевозчиками, отправлений по маршруту Сыктывкар-Чебоксары от автовокзала г. Сыктывкар нет. Поэтому следующий рейс по маршруту будет согласно расписанию в среду, т. е. 11 января. Пассажирам было предложено сдать билеты, приобретенные на рейс Сыктывкар-Чебоксары отправлением из Сыктывкара 09 января 2017 года в 16:30. Пассажирам также было предложено воспользоваться автобусами, следующими до автовокзала г. Киров. На маршруте Сыктывкар-Ухта рейса в 16:00 отправлением от автовокзала г. Сыктывкар не существует, с декабря 2016г. перевозчик ИП Капишон В. И. изменил время отправления по маршруту Сыктывкар-Ухта с 16:00 на 14:30 по согласованию Минпромом РК. Кроме данного рейса существуют заказные рейсы по маршруту Сыктывкар-Ухта отправлением в 12:00, 14:15, 17:30, 22:30. Просьба, агентству "Комиинформ" предоставлять достоверную, проверенную информацию и не вводить в заблуждение читателей. СПАСИБО.

Новости по теме:

14:50 09.01.2017
Передвижные пункты обогрева не понадобились в Коми во время морозов
11:52 09.01.2017
Короткие ограждения у детского сада стали причиной иска прокуратуры к Усть-Куломской администрации
10:41 07.01.2017
В Сыктывдинском районе лесовоз опрокинулся в кювет


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Роман. Нужна операция по замене тазобедренного эндопротеза. (Печора)
Андрей. Нуждаюсь в замене тазобедренного и коленного суставов. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus