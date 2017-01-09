Клиенты Сыктывкарского автовокзала не смогли уехать в Ухту и Чебоксары

Пассажиры автобусов Сыктывкар-Чебоксары и Сыктывкар-Ухта, которые должны были выехать из столицы Коми около 16.00, сдают билеты. Рейсы отменили по причине поломки автобусов.

Как сообщают "Комиинформу" пассажиры, сейчас на автовокзале образовались огромные очереди у кассы. На замену транспорт прислать не могут, так как город не продлил контракт с "Автоспасом", автобусов просто нет. При этом рейс Сыктывкар-Чебоксары переносят регулярно из-за неисправности транспорта.

Ближайший рейс в Чебоксары назначен на 11 января. В связи с этим пассажиры не смогут выйти вовремя на работу после новогодних праздников.