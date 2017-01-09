В Сыктывкаре открыта горячая линия по вопросу пассажирских перевозок
9 января 2017 года, 16:22 | Сыктывкар
В Сыктывкаре открыта горячая линия по вопросу пассажирских перевозок.
Она будет работать на базе ООО "САТП №1", телефон – 56-56-98, сообщает сыктывкарская мэрия.
С соответствующими вопросами можно обратиться и в диспетчерскую предприятия по телефону 21-05-04.
Также жители города могут направлять жалобы и предложения по осуществлению регулярных перевозок на территории МО ГО "Сыктывкар" через веб-приёмную для физических лиц администрации Сыктывкара или в письменном виде по адресу мэрии г.Сыктывкара – ул.Бабушкина, 22.
Комиинформ
Ключевые слова: автобусы
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)
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не нужно было бы. А так, видимость работы.