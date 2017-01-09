В Сыктывкаре открыта горячая линия по вопросу пассажирских перевозок.

Она будет работать на базе ООО "САТП №1", телефон – 56-56-98, сообщает сыктывкарская мэрия.

С соответствующими вопросами можно обратиться и в диспетчерскую предприятия по телефону 21-05-04.

Также жители города могут направлять жалобы и предложения по осуществлению регулярных перевозок на территории МО ГО "Сыктывкар" через веб-приёмную для физических лиц администрации Сыктывкара или в письменном виде по адресу мэрии г.Сыктывкара – ул.Бабушкина, 22.