Власти Сосногорска направили в "ледяной" дом рабочих

Власти Сосногорского района сегодня приступили к ремонтным работам в доме №7 по ул. 40 лет Коми, жители которого на январских праздниках распространили в интернете видео из подъезда, от лестниц до потолков покрытого льдом и снегом.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, от которой власти муниципалитета на выходных и узнали о проблеме, сегодня на объект выезжал руководитель администрации района Виктор Шомесов.

"В.Шомесов сообщил, что рабочие занимаются проблемным зданием. Подрядная организация по его поручению приступила к восстановлению контура дома. Задача номер один – как можно быстрее ограничить доступ холодного воздуха в подъезд, - отметила "Комиинформу" общественница. – Помимо этого, он пообщался с жильцами, выяснив из первых уст ситуацию. Добросовестные плательщики ЖКУ жалуются на соседей, которые ведут асоциальный образ жизни, вследствие чего частные управляющие компании не берут дом на обслуживание".

Руководство муниципалитета сообщило о том, что окна, вставленные прошлым летом на средства городского бюджета, выбиты, а двери, оплаченные из местной казны, сняты с петель. Что касается батарей в подъездах, жильцы сняли их и сдали их в пункты приема цветного металла. Правда, это было десять лет назад. Коммунальщики не восстановили радиаторы в подъездах для сохранения тепла во всем доме, поскольку в продуваемом общем коридоре часто замерзали трубы, а следом и теплоносители в квартирах.

Местные чиновники также доложили общественнице, что работы в данном доме оплачиваются за счет налоговых поступлений в бюджет города от всех сосногорцев: многие жильцы платить не хотят, задолженность только за электроэнергию – около миллиона рублей. Между тем, счета жителям 7-го дома выставляются только за фактически потребленные ресурсы: тепло, свет, воду. Оплата за жилищные услуги, например, за содержание общедомового имущества, с них не взимается.

Собственники квартир не платят и за вывоз мусора. Многие выбрасывают бытовые отходы прямо из окон. Чтобы не допустить экологической "аварии", городские власти регулярно проводят санитарную очистку придомовой территории. Опять же: платит за уборку мусора у этого отдельно взятого дома весь город.

Виктор Шомесов побывал на объекте с депутатом райсовета Константином Субботиным. По его словам, "бардак именно во втором подъезде (он снят на видео – прим. КИ), в других – чисто, снега и наледи нет". Начальник управления ЖКХ Татьяна Назаренко с сотрудниками полиции проверит паспортно-визовый режим в доме, чтобы избавить его от незаконных жильцов

"На совещании у Виктора Шомесова сегодня принято важное решение: все сосногорские дома, не обслуживаемые управляющими компаниями, будут контролироваться муниципальными властями. Он также правильно обозначил работу муниципалитета на перспективу: передать "проблемные" дома обслуживающим организациям", - добавила "Комиинформу" Дарья Шучалина.

Кроме того, по поручению Виктора Шомесова управление ЖКХ разработает комплексную программу по передаче всех домов в ведение обслуживающих организаций. Осенью прошлого года дома № 21, 25 и 38 по ул. Ленина в Сосногосрке, также оставшиеся без управления, были включены в программу капремонта. После приведения в порядок кровли и системы отопления в тех домах, управляющие компании будут конкурировать за право заключения договоров с жильцами.

"Хорошо, что в данном случае оказалось достаточно одного звонка, чтобы власти района обратили внимание на "ледяной" дом. Свою роль сыграла и оперативная публикация вчера об этой проблеме в "Комиинформе". Между тем, с общественного контроля ситуацию не снимаю: продолжу дистанционно мониторить выполнение работ по разморозке подъезда посредством общения с проживающими там жильцами", - резюмировала нашему агентству руководитель центра "ЖКХ Контроль".