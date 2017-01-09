В Ухте 57-летний мужчина напал с ножом на двух подростков.

По данным СУ СКР по Коми, в ночь на 1 января 2017 года около дома по улице Космонавтов поселка Ярега мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, подбежал к компании молодых людей и нанес ножом двум подросткам сзади удары в поясничную область. В результате 16-летнего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной, у 15-летнего зафиксирована непроникающая колото-резаная рана.

По факту причинения двум несовершеннолетним телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."з" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что потерпевшие и подозреваемый ранее не были знакомы друг с другом, хотя и проживали в одном доме, никаких ссор и конфликтов между ними не возникало. Предположительно, мужчина перепутал их с подростками из другой компании, с которыми у него незадолго до произошедшего возникла словесная ссора (эта информация следствием проверяется).

В ходе допроса подозреваемый признал факт нанесения телесных повреждений, пояснив, что подумал, что подростки похитили из его квартиры ценные вещи (на самом деле хищения не было). К настоящему времени в отношении фигуранта по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.