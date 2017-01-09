МЧС по Коми: ситуация в Воргашоре - управляемая

9 января 2017 года, 15:45 | Воркута
фото: Антона Пархачева

Невозможность попасть в квартиры с замерзшими стояками осложняет работу бригад и затягивает сроки ремонта трубопровода в Воргашоре. Напомним, в воркутинском поселке продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла 3 января.

По последней информации руководителя муниципалитета Игоря Гурьева, до конца дня тепло должно прийти в каждую квартиру.

Как сообщил на брифинге 9 января начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, устранение последствий коммунальной аварии в Воркуте - "настоящее мучение".

"Ситуация на объекте - управляемая. Но есть завышенные пожелания жителей, - рассказал К.Сухарев. - В квартирах минусовой температуры нет. Ниже 15 градусов она не опускалась вообще. Никто там в шубах не сидит и не замерзает. В Воргашоре произошло частичное замерзание стояков. Например, в четырехкомнатной квартире на кухне замерз стояк, в комнате находиться можно. Другое дело, что люди теперь требуют улучшить их жилищные условия".

Главная проблема в этой ситуации, отметил К.Сухарев, множество пустующих квартир, куда не могут попасть бригады без сотрудников полиции. Именно по этой причине ремонт затягивается.

Юлия Николаева
Ключевые слова: стояки, мороз, коммунальщики, воргашор, авария
Рубрика: Происшествия
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