Передвижные пункты обогрева не понадобились в Коми во время морозов

Необходимости разворачивания мобильных пунктов обогрева на трассах в Коми не было, сообщил заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев.

На федеральной трассе много стационарных объектов, где можно получить питание, медпомощь и кров. Для республики сложившаяся морозная погода в принципе оказалась привычной, отметил он. Каких-либо обращений и внештатных ситуаций МЧС по Коми не зарегистрировало.

"Если собственник кафе или АЗС видит, что в машине начинают замерзать, он в рамках договоренностей готов оказать помощь водителям, - пояснил К.Сухарев. - Случаев массового замерзания машин в новогодние праздники не было, фиксировались единичные случаи в зоне действия сотовой связи, куда выезжали спасатели и оказывали помощь. Заносов дорог и пробок длиною в 30 фур не было. Морозы в Коми - не повод разворачивать передвижные пункты обогрева".

Напомним, 6 января "Комиинформ" сообщил о том, что на трассе "Вятка" водители могут обогреться в 19 местах. Читатели возмутились тем, что ни одного пункта обогрева на дороге они не встретили, также как и на дорогах Коми. МЧС региона разъяснило, что стационарные пункты обогрева на трассах - это заправки, столовые и гостиницы. Водители написали в комментариях, что этого не достаточно и возмутились, что помощи ждать на дорогах не от кого.