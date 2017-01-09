Передвижные пункты обогрева не понадобились в Коми во время морозов

9 января 2017 года, 15:00 |
Фото ВКонтакте

Необходимости разворачивания мобильных пунктов обогрева на трассах в Коми не было, сообщил заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев.

На федеральной трассе много стационарных объектов, где можно получить питание, медпомощь и кров. Для республики сложившаяся морозная погода в принципе оказалась привычной, отметил он. Каких-либо обращений и внештатных ситуаций МЧС по Коми не зарегистрировало.

"Если собственник кафе или АЗС видит, что в машине начинают замерзать, он в рамках договоренностей готов оказать помощь водителям, - пояснил К.Сухарев. - Случаев массового замерзания машин в новогодние праздники не было, фиксировались единичные случаи в зоне действия сотовой связи, куда выезжали спасатели и оказывали помощь. Заносов дорог и пробок длиною в 30 фур не было. Морозы в Коми - не повод разворачивать передвижные пункты обогрева".

Напомним, 6 января "Комиинформ" сообщил о том, что на трассе "Вятка" водители могут обогреться в 19 местах. Читатели возмутились тем, что ни одного пункта обогрева на дороге они не встретили, также как и на дорогах Коми. МЧС региона разъяснило, что стационарные пункты обогрева на трассах - это заправки, столовые и гостиницы. Водители написали в комментариях, что этого не достаточно и возмутились, что помощи ждать на дорогах не от кого.

Юлия Николаева
Ключевые слова: трасса, пункты обогрева, мороз, водители
Рубрика: Происшествия
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