Пять мешков сухарей собрали жители Троицко-Печорского района в рамках акции "Накорми лосика"

Пять больших мешков сухарей собрали жители Троицко-Печорского района в рамках акции "Накорми лосика" для сохатых, обитающих на лосеферме Печоро-Илычского заповедника.

Как рассказала "Комиинформу" главный специалист управления культуры администрации района Елена Вавилова, сухари были переданы сотрудникам лосефермы во время районного молодежного форума "Свежий ветер".

Напомним, форум прошел в поселке Якша, где управление культуры района и молодежные советы подвели итоги работы с подрастающим поколением в минувшем году. Одной из станций форума стало посещение лосефермы в Печоро-Илычском заповеднике. Визит состоялся в виде квеста. Главной задачей участников станции стал поиск сухарей, которыми можно было накормить животных и пообщаться с ними.

"Всего в квесте участвовали около 25 человек, - рассказала Е. Вавилова. - Ребята разделились на две команды и соревновались между собой, кто быстрее найдет сухари, отвечая на различные загадки. Сухари были спрятаны в автобусе. На нем игроки и добрались до лосефермы. Во время игры подросткам рассказали интересные факты об истории лосефермы и повадках животных".

По словам собеседницы агентства, жители района, несмотря на окончание акции, продолжают нести сухари в администрацию. С начала года уже удалось собрать полмешка. Учитывая, что 2017-ый объявлен в республике годом экологии, администрация муниципалитета намерена и дальше продолжать акцию "Накорми лосика".





