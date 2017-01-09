Оборудование для установки натяжных потолков могло стать причиной инцидента в усинских гаражах

На территории гаражного комплекса в Усинске, где 31 декабря произошло обрушение конструкций, в результате которого пострадали три человека, произошла вспышка. Ранее "Комиинформ" сообщил о взрыве в гаражах из-за газового баллона.

Как пояснил на брифинге 9 января заместитель начальник ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев, определить причину вспышки пока не представляется возможным. Есть информация, что в гаражах находилось оборудование для установки натяжных потолков. После вспышки произошло обрушение конструкций. Разбор завалов продолжается до сих пор.

В результате происшествия было разрушено более 200 квадратных метров строений. Что привело к таким последствиям: канистра с бензином, бочка с топливом, газовый баллон, сейчас выясняется.

Как сообщили "Комиинформу" в минздраве Коми, в результате происшествия один человек получил несерьезные травмы и прошел лечение амбулаторно. Два человека попали в реанимацию с травмами головы и переломами. Сейчас мужчины переведены в травматологическое отделение ЦРБ, состояние оценивается как средней степени тяжести.