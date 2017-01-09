В новогодние праздники в Коми "активно" горели автомобили

9 января 2017 года, 16:51 |
фото: Антона Пархачева

С начала новогодних каникул, включая 31 декабря, на территории Коми произошло 24 пожара, как и в прошлом году. В прошлом году в новогоднюю неделю в республике погибли пять человек, в этом году - четверо - в Воркуте, Сыктывкаре и Ухте. Об этом на брифинге 9 января сообщил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Коми Константин Сухарев.

Травмированных на пожарах не оказалось вовсе. Интересно, что аномально холодная погода всплесков пожаров не дала, отметил К.Сухарев. На второе место по частоте возгораний вышел автотранспорт. Число пожаров - семь - случилось на автотранспорте в связи с тем, что техника активно эксплуатировалась и разогревалась разными способами.

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Большая часть пожаров произошла в результате неосторожного обращения с огнем, неправильной эксплуатации отопительных печей и электрооборудования. Кто-то не только курил, но даже разбрасывал горящие спички.

Петарды статистику не испортили, если в прошлом году было несколько фактов в Воркуте, то в этом году проблем с запусков салютов не выявлено.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Сухарев, статистика, праздники, Пожары
Рубрика: Происшествия
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