Коммунальные службы Сыктывкара направят дополнительную технику для уборки снега вдоль дорог

В начале первой рабочей недели МКП "Дорожное хозяйство" направит силы и средства на "расширение" городских дорог за счет активизации очистки и вывозки снега с обочин. Для этого предприятие направило дополнительную технику, которая уже приступила к работе, сообщает сыктывкарская мэрия.

Работа будет продолжена и в ночное время, поэтому городские власти обращаются к владельцам автомобилей с просьбой не парковать личный автотранспорт в вечернее и ночное время в зоне действия временных запрещающих дорожных знаков "Стоянка запрещена" и дополнительных информационных табличек "Время действия" и "Работает эвакуатор".

Напомним, нарушение требований дорожных знаков "Стоянка запрещена" влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуацию автотранспорта с размещением его на специализированной платной стоянке.



Также управляющим компаниям города рекомендовано провести очистку контейнерных площадок от мусора, так как в праздничные дни не все управляющие компании обеспечили вывозку мусора должным образом.

Кроме того, мэрией Сыктывкара будет продолжена работа по контролю за уборкой придворовых территорий от снега. Напомним, ответственность за это несут управляющие организации, занимающиеся обслуживанием жилищного фонда.