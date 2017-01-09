В Ухте задержан подозреваемый в серии грабежей

В Ухте сотрудники уголовного розыска задержали уроженца Нижнего Новгорода, причастного к серии грабежей. После неудачной попытки открыто похитить сотовый телефон в одном из магазинов города, злоумышленник совершил два грабежа.

Напомним, 3 января в дежурную часть Ухты поступило сразу два заявления от работников салонов сотовой связи о том, что в одном случае неизвестный молодой человек пытался открыто похитить мобильный телефон, а в другом случае похитил мобильный аппарат.

Оба магазина находятся на одной улице – проспект Ленина, а преступления были совершены с разницей в два часа. Сначала злоумышленник пытался открыто похитить телефон стоимостью более 10 тысяч рублей. Довести свой преступный умысел до конца он не смог, т.к. работники организации отобрали у него мобильник. Однако злоумышленнику удалось скрыться.

По аналогичной схеме был совершен грабеж в другом салоне сотовой связи. Подозреваемый зашел в помещение магазина и попросил продавца показать ему один из аппаратов. Девушка достала мобильник из витрины и стала демонстрировать его клиенту. Воспользовавшись тем, что она отвлеклась, злоумышленник, прихватив мобильник, выбежал из салона. В результате организации был причинен ущерб на сумму порядка 8 тысяч рублей.

Оба магазина оборудованы системой видеонаблюдения. Стражи порядка, изучив видеозапись, приступили к поиску злоумышленника.

Спустя два дня в полицию Ухты обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный открыто похитил у нее 10 тысяч рублей. Заявительница пояснила, что находилась в помещении, где установлен банкомат. Когда она сняла с банковской карты наличность, к ней подошел неизвестный молодой человек, выхватил из рук купюры и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили, что ко всем преступлениям причастен один и тот же гражданин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленника были установлены. Им оказался ранее судимый уроженец Нижнего Новгорода. Подозреваемый был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Мужчина дал признательные показания. Установлено, что похищенный сотовый телефон он продал, а денежные средства потратил.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж) и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж" (два эпизода).

Расследование уголовного дела продолжается.