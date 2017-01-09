Короткие ограждения у детского сада стали причиной иска прокуратуры к Усть-Куломской администрации

Администрация Усть-Куломского района по иску прокуратуры обязана обеспечить безопасность дорожного движения на дороге вблизи школы и детского сада. Решение суда районной администрации необходимо исполнить до 1 июля 2017 года.

Усть-Куломский районный суд удовлетворил исковое заявление районного прокурора и возложил на районную администрацию обязанность обеспечить надлежащее оборудование пешеходных переходов на участках дорог и улиц, проходящих вдоль детских учреждений села Усть-Кулом.

Обращению в суд предшествовала проверка соблюдения законодательства при исполнении муниципальных контрактов в сфере автодорожной деятельности, проведенная прокуратурой Усть-Куломского района.

При проверке прокуратура установила, что в 2015 году администрация Усть-Куломского района заключила муниципальные контракты на установку ограничивающих пешеходных ограждений у пешеходных переходов, расположенных рядом со средней общеобразовательной школой села Усть-Кулом и Усть-Куломским детским садом № 4. Однако из-за некачественной подготовки техзадания выполненные ограждения не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2004, их длина составляет менее 50 метров в каждую сторону от пешеходного перехода. Вдоль одного перехода ограждение отсутствует вообще.

В целях устранения нарушений прокурор Усть-Куломского района обратился в суд с иском. Заявленные требования суд удовлетворил в полном объеме, возложив на администрацию района обязанность в срок до 1 июля 2017 года обеспечить надлежащее оборудование пешеходных переходов на участках дорог и улиц, проходящих вдоль перечисленных детских учреждений.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба ведомства.