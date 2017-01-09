За прошедшие сутки в Коми произошло четыре пожара

9 января 2017 года, 11:30 | Сосногорск, Сыктывкар, Усть-Вымский
Фото ГУ МЧС по РК

За прошедшие сутки в Коми произошло четыре пожара, один человек погиб, сообщает ГУ МЧС по Коми.

8 января в 08.14 в пожарно-спасательную службу Сыктывкара поступило сообщение о пожаре в ангаре для хранения техники, расположенном по улице Пушкина 108/5.

Первый пожарный караул прибыл к месту пожара через три минуты после вызова. Пожарно-спасательные подразделения работали по повышенному 2-му номеру.

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В 13.36 пожар был ликвидирован. В результате пожара уничтожено огнем строение ангара 250м², два автомобиля КамАЗ. В тушении пожара были задействованы 38 человек личного состава ФПС, 2 единицы пожарной техники. Причина пожара устанавливается специалистами дознания и испытательной пожарной лаборатории.

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В 09.41 8 января поступило сообщение о горении частного 2-этажного гаража с пристроенным административным зданием в местечке Дырнос столицы Коми. Пожарно- спасательные подразделения прибыли к месту вызова в 09.47. В 10.27 пожар был ликвидирован. В результате возгорания помещение административной пристройки получили повреждения на площади 10м². На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины – сторожа гаража.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание. В тушении пожара принимали участие 6 пожарных и 3 единицы пожарной техники.

Вечером 8 января произошел пожар в поселке Нижний Одес Сосногорского района Коми. Сообщение о возгорании в дачном доме по улице Пионерской поступило в пожарно-спасательную службу в 18ч. 34. Пожарные прибыли к месту вызова через 5 минут после получения сообщения. К их прибытию строение было полностью охвачено огнем. Пожар уничтожил дачный дом на площади 15м². В борьбе с огнем принимали участие 8 пожарных и 2 единицы пожарной техники. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации дачной печи. Пожар был полностью ликвидирован к полуночи. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Уже ночью 9 января, в поселке Жешарт Усть-Вымского района произошло возгорание на веранде деревянного 2-квартирного жилого дома по улице Октябрьской. Сообщение о пожаре поступило в 02.13. Уже через 2 минуты к месту вызова прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 03.20 возгорание было ликвидировано. Огнеборцы республиканской противопожарной службы (6человек) вместе с добровольной пожарной командой Жешартского лесо-промышленного комбината (4 человека) не дали распространиться огню на жилой дом. Пламенем повреждена веранда на площади 12 м². Также пожарным в тушении огня оказывали помощь 2 местных жителя. В тушении огня применены 3 пожарные автоцистерны.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Погибших и пострадавших в результате пожара нет

Комиинформ
Ключевые слова: мчс коми, пожар
Рубрика: Происшествия
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