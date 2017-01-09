В Воргашоре продолжаются работы по разморозке жилфонда

В воркутинском поселке Воргашор продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла 3 января.

По последней информации руководителя муниципалитета Игоря Гурьева, до конца дня тепло должно прийти в каждую квартиру.

"Остались три дома, где необходимо проводить работы в усиленном режиме, в каждом доме от пяти до девяти квартир, не более. Несколько больше работы предстоит по адресу Юбилейная, 8. Бригады на месте, работают в усиленном режиме. Думаю, в течение дня работы будут завершены", - отмечает мэр Воркуты.

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38. Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены 4 января.





