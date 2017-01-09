В Воргашоре продолжаются работы по разморозке жилфонда

9 января 2017 года, 10:46 | Воркута
Фото ВК

В воркутинском поселке Воргашор продолжаются работы по устранению последствий коммунальной аварии на теплосетях, которая произошла 3 января.

По последней информации руководителя муниципалитета Игоря Гурьева, до конца дня тепло должно прийти в каждую квартиру.

"Остались три дома, где необходимо проводить работы в усиленном режиме, в каждом доме от пяти до девяти квартир, не более. Несколько больше работы предстоит по адресу Юбилейная, 8. Бригады на месте, работают в усиленном режиме. Думаю, в течение дня работы будут завершены", - отмечает мэр Воркуты.

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38. Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены 4 января.



Светлана Быковская
Ключевые слова: МСУ, коми, ЖКХ, Воркута
Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

23:41 08.01.2017
Власти Сосногорска займутся "ледяным" домом
17:39 06.01.2017
В мэрии Воркуты обсудили ситуацию с теплоснабжением Воргашора и на Усинском водоводе
11:37 06.01.2017
В Воргашоре продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus