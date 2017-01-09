Чем запомнились новогодние праздники спасателям Коми

Сводка работы сотрудников "СПАС-Коми" за пять лет показывает, что в целом, новогодние праздники в Коми проходят спокойно. "Комиинформ" предлагает обзор самых примечательных происшествий за пять лет по версии "СПАС-Коми".

Новогодняя ночь в 2012 году запомнилась столкновением двух автомобилей в Ухте в час ночи. Там же спасатели три раза выезжали на вскрытие дверей, в Вуктыле в новогоднюю ночь теряли ключи хозяева квартиры.

В 2013 году и 2014 году выездов в новогоднюю ночь не было вообще. А в 2015 году в Прилузском районе случился пожар - загорелся частный дом. В Ухте в 0.20 спасатели открывали дверь незадачливым хозяевам.

В 2016 году в Ухте в 4.00 произошло ДТП, где понадобилась помощь сотрудников "СПАС-Коми".

Праздничная неделя принесла больше работы спасателям. С 31 декабря по 1 января пришлось выручать лыжников, автомобили и травмированных.

В 2012 году в Сыктывкаре на лыжной базе Динамо потерялись два лыжника - мужчина и женщина 1984 года рождения. Там же спасатели искали лыжника 1956 года рождения и доставили его к машине скорой. Мужчина получил травмы.

В Троицко-Печорском районе 3 января в кювет улетел автомобиль. Сотрудники местного спасотряда в сильный мороз извлекали автомобиль из "западни". Тогда трое человек пострадали в ДТП. В Нижнем Одесе пришлось буксировать заглохший автомобиль.

В Объячево 7 января спасатели снимали с трубы котельной пьяного мужчину 1984 года рождения. Пришлось применять альпинистское оборудование. В Сыктывкаре 10 января на стройплощадке в колодец, засыпанный землей, провалился работник. Коллеги помогли его достать.

Серьезное ДТП 8 января произошло в 2012 году на 8 километре в сторону Корткероса. Тогда шесть человек получили травмы в результате столкновения двух автомобилей.

В 2013 году 1 и 2 января пятерых человек пришлось эвакуировать с зимней дороги на Инту. На городской лыжне 5 января женщина 1962 года рождения сломала ногу, спасатели эвакуировали ее из леса к машине скорой помощи. В Прилузье 6 января произошел пожар. На трассе Сыктывкар-Киров 4 января произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Его и выжившую женщину из автомобиля деблокировали спасатели. В Вуктыле 31 декабря под воду провалился трактор.

В 2014 году на базе "Динамо" снова потерялся человек 1948 года рождения, спасатели пришли ему на помощь. В Троицко-Печорске в том году на Новый год не было переправы, поэтому больного мужчину и ребенка переносили через реку спасатели. В Интинском районе 9 января спасали рыбаков, застрявших на снегоходе. В Печоре 3 января понадобилась помощь людям, находившимся в машине, которая сломалась на трассе. Там же из теплового колодца 5 января извлекли труп мужчины, который, вероятно, залез в него погреться. В Вуктыле 6 января вскрывали гаражи во время пожара.

В Сыктывкаре 10 января спасатели работали на аварийной посадке боинга. В Сыктывкаре 2 января произошло ДТП, в котором столкнулось пять машин, погиб мужчина 1964 года рождения. На трассе Сыктывкар-Киров 8 января спасатели деблокировали из автомобиля 10-летнего мальчика, в результате ДТП погибли четыре человека, 20 были доставлены в больницу.

В 2015 году в Сосногосрке женщина прыгнула с моста в реку и погибла. В Вуктыле долгое время искали пропавшую 16-летнюю девушку, тело которой позже местные жители обнаружили под Нарьян-Маром.

В Троицко-Печорске 6 января в лесу искали мужчину, у которого сломался снегоход.

В 2016 году 3 января в лесу под Ухтой искали мужчину, который поехал туда на снегоходе и заглох. В Прилузье 6 января случился пожар. Там же произошло ДТП.

Первая неделя 2017 года отличилась аномальными морозами, когда в Коми спасли 15 человек, в том числе охотников.