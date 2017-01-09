В Коми создается республиканский Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам

9 января 2017 года, 11:50 |
Фото из архива КИ

В правительстве Коми принято решение о создании республиканского Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Соответствующее распоряжение накануне новогодних каникул подписала первый вице-председатель правительства Лариса Максимова.

Совет является совещательным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций.

Основными задачами Совета являются подготовка предложений региональному правительству по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития Коми, определение важнейших задач, базовых подходов к способам, этапам и формам их решения, а также определение ключевых параметров для формирования в Коми перечня приоритетных проектов и программ. Совет координирует вопросы реализации в республике приоритетных проектов и программ, проводит мониторинг достижения целей.

Возглавляет Совет глава Коми. В состав Совета входят председатель Госсовета, заместители председателя правительства региона, руководитель администрации главы Коми, все министр, председатель Общественной палаты, бизнес-омбудсмен, а также градоначальники Ухты и Сыктывкара.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета и осуществления координационно-контрольных полномочий в сфере управления проектной деятельностью формируется президиум Совета. В его состав включаются все вице-премьеры, руководитель администрации главы региона, министры экономики и финансов. Во главе президиума стоит первый зам председателя правительства.

Президиум Совета формирует перечень приоритетных проектов и программ, осуществляет оценку их реализации; формирует проектные комитеты приоритетных проектов и программ, назначает их кураторов и функциональных заказчиков; формирует органы управления приоритетными проектами, принимает ключевые управленческие решения о начале и завершении (в том числе досрочном) реализации приоритетных проектов, принимает решения о целесообразности применения мер поощрения или мер дисциплинарного воздействия к участникам проектной деятельности и т.д.

Светлана Быковская
Ключевые слова: экономика, коми, власть
Рубрика: Экономика
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