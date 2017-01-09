Режиссер из Москвы увидела в селе Ыб уникальное "место силы"

Молодой режиссер Дарья Ведрицкайте нашла в селе Ыб Сыктывдинского района уникальную фактуру для будущего фильма. В течение осени и начала зимы молодой режиссер почти еженедельно выезжала в Ыб, знакомилась со старожилами, рыбаками, охотниками и делала их героями своего будущего короткометражного фильма.

"Столько впечатлений, что подкашиваются ноги", - такой была реакция режиссера от первого посещения села.

Помочь уроженке Коми, многие годы живущей в Москве, Д.Ведрицкайте в съемках вызвались местные жители, которые познакомили ее с односельчанами, ставшими ключевыми героями будущего фильма. Вместо традиционной съемки, автор использовала видео, сделанное при помощи дрона. За визуальную составляющую отвечает талантливый оператор-коптерист Андрей Мороков.

Пока, по словам режиссера, задумка оформляется. Уже понятно, что это будет фильм-притча. Возможно, зимние и осенние материалы дополнятся весенними и летними, таким образом, будет показан годовой цикл деревенской жизни. Однако уже сейчас понятно, что относительно современности это будет вневременная картина, где зритель увидит, как жили люди в прошлом, позапрошлом веке и, вероятно, будут жить в будущем. "В Ыбе время словно застыло. Какой бы век ни был на дворе, герои не меняются и не сильно зависят от достижений цивилизации. Главным остается их единение с природой и собственная, выработанная веками философия.

Как рассказала режиссер "Комиинформу", параллельно она собирает семейные легенды и истории, связанные с селом Ыб, которые будут использованы в работе над кинопритчей.

Еще одна задумка режиссера, связанная с Коми, касается конного центра "Аврора", организованного уникальной женщиной, энтузиасткой и ипотерапевтом Натальей Денисовой.