В Ухте главврач медучреждения подозревается в присвоении денежных средств

9 января 2017 года, 10:04 | Ухта
inforeactor.ru

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ухте выявили факт присвоения денежных средств должностным лицом медицинского учреждения.

Предварительно установлено, что главный врач медицинского учреждения, наделенный в силу занимаемой должности организационно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение, присвоил часть начисленной денежной премии работникам данной организации в сумме 20 тысяч рублей.

По данному факту следователями ОМВД России по Ухте возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".

В отношении главврача избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ведется следствие.

Комиинформ
Рубрика: Происшествия
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:59 30.12.2016
Михаил Евдокимов, обвиняемый в получении взятки, признал вину
12:41 29.12.2016
Елена Шабаршина ежемесячно получала взятки от Алексея Чернова - следствие
10:38 29.12.2016
Криминальные итоги года: атака на коррупцию


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus