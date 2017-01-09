В Ухте главврач медучреждения подозревается в присвоении денежных средств
9 января 2017 года, 10:04 | Ухта
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ухте выявили факт присвоения денежных средств должностным лицом медицинского учреждения.
Предварительно установлено, что главный врач медицинского учреждения, наделенный в силу занимаемой должности организационно-распорядительными функциями, используя свое служебное положение, присвоил часть начисленной денежной премии работникам данной организации в сумме 20 тысяч рублей.
По данному факту следователями ОМВД России по Ухте возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации "Присвоение или растрата".
В отношении главврача избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ведется следствие.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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