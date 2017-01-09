Прокуратура Сыктывкара требует привлечь к дисциплинарной ответственности работников городской администрации и налоговой инспекции

Прокуратура Сыктывкара провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции и о государственной (муниципальной) службе в деятельности администрации и инспекции Федеральной налоговой службы России по Сыктывкару.

В ходе проверки изучен вопрос соблюдения должностными лицами обязанности по предоставлению достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как поясняет прокуратура Коми, федеральным законом "О противодействии коррупции" на лиц, замещающих должности государственной и муниципальной службы, возложена обязанность по предоставлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Неисполнение обязанности по предоставлению вышеуказанных сведений либо предоставление недостоверных, неполных сведений влечет привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе путем увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ряд государственных и муниципальных служащих Сыктывкара ненадлежащим образом исполняют обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокуратура изучила сведения, содержащиеся в 240 справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих, и выявила более 40 нарушений закона.

Наиболее характерное из них: предоставление недостоверных сведений о полученных в 2015 году доходах и об имеющемся недвижимом имуществе.

Так, муниципальными служащими Управления дошкольного образования, Управления ЖКХ, Управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара в соответствующих справках не указывались полученные за счет средств материнского (семейного) капитала единовременные денежные выплаты.

В ряде случаев не отражались доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, скрывались имеющиеся на праве собственности автотранспортные средства и маломерные суда, жилые помещения, расположенные как на территории Сыктывкара, так и за пределами Республики Коми.

Выявлены факты занижения площади имеющихся на праве собственности земельных участков и квартир.

Аналогичные нарушения выявлены в ИФНС России по Сыктывкару. Одним из сотрудников налоговой инспекции сокрыт факт наличия на праве собственности земельного участка для садоводства, доли в праве собственности на трехкомнатную квартиру, расположенные в Ярославской области.

Кроме того, государственный служащий не сообщил о получении денежных средств от продажи жилого помещения в Ярославле. В целях устранения нарушений прокурор города внес главе администрации Сыктывкара, руководителям ее структурных подразделений, а также начальнику инспекции Федеральной налоговой службы России по Сыктывкару семь представлений. В них поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры.