Сыктывкарская пенсионерка стала жертвой знакомого внучки

9 января 2017 года, 9:24 |
Фото Антона Пархачёва

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась пенсионерка 1948 года рождения с заявлением о мошенничестве. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к преступлению причастен житель столицы 1983 года рождения. Злоумышленник является знакомым внучки потерпевшей и неоднократно бывал в доме пенсионерки.

Ранним утром мужчина пришел к заявительнице и сообщил, что ее внучка находится в полиции. Для ее освобождения необходимо заплатить 5 тысяч рублей. Напуганная женщина, не раздумывая, отдала деньги. Позже выяснилось, что злоумышленник обманул пенсионерку, поэтому она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также полицейские установили, что данный молодой человек причастен к краже дамской сумочки, в которой находились паспорт, удостоверение соцработника, денежные средства в размере 1500 рублей и банковские карты. С одного из счетов злоумышленник похитил 3 тысячи 900 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Получены признательные показания. Часть похищенного имущества изъята выемкой.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
Ключевые слова: пенсионерка, кража
Рубрика: Право
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