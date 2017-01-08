Пассажиры авиарейса "Сыктывкар-Москва" вылетели в столицу России после 16 часов ожидания

8 января 2017 года, 23:09 | Сыктывкар
Фото из архива Комиинформа

Утренний рейс № 1397 "Сыктывкар-Москва" авиакомпании "Аэрофлот", возвращенный на землю из-за неисправности, вылетел в 23.00.

Таким образом, задержка рейса составила 16 часов.

Напомним, сразу после взлета пилоты обнаружили неполадки, после чего борт был возвращен на землю. После приземления пассажирам сообщили, что в Сыктывкар для устранения неполадки будут доставлены авиамеханики из Москвы.

Прибывшие авиатехники устранили неисправность, однако вылет несколько раз откладывали. Последнее время вылета было назначено на 22.00, однако фактически самолет покинул столицу Коми лишь в 23.00.

Геня Джавршян
Ключевые слова: самолет, "Аэрофлот"
Рубрика: Происшествия
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