Вылет авиарейса "Сыктывкар-Москва" перенесен на десять вечера

Вылет утреннего рейса авиакомпании "Аэрофлот" "Сыктывкар-Москва", возвращенный на землю из-за неисправностей, отложен до 22-х часов.

Напомним, сразу после взлета борта рейса № 1397 пилоты обнаружили неполадки, после чего борт был возвращен на землю. После приземления пассажирам сообщили, что в Сыктывкар для устранения неполадки будут доставлены авиатехники из Москвы. Днем пассажирам предложили талоны на горячее питание.

По данным агентства, прибывшие специалисты устранили неисправность, однако вылет снова был отложен до 22..00. До этого его переносили на 14 и 17 часов. Дневной рейс "Аэрофлота" прибыл в Сыктывкар с трехчасовым опозданием и практически сразу улетел в Москву, забрав пассажиров.