В Воргашоре сегодня вечером планируют завершить основные ремонтные работы на трубопроводе

8 января 2017 года, 13:50 | Воркута
Фото Владимира Жарука, ВКонтакте

В Воркуте в поселке Воргашор продолжаются работы по ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла 3 января.

Напомним, 3 января в 12:45 была обнаружена утечка на прямом трубопроводе Воркутинской ТЭЦ-2. Диагностика места утечки осложнялась сильным парением в условиях низкой температуры: столбик термометра в Воркуте опускался до - 38. Восстановительные работы на поврежденном трубопроводе были завершены 4 января.

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Как сообщил "Комиинформу" мэр Воркуты Игорь Гурьев, в ряде домов продолжаются работы по восстановлению отопления.

"Проблемными остаются четыре малозаселенных многоквартирных дома, где произошло завоздушивание системы по некоторым стоякам, - пояснил собеседник агентства. – В домах ведется работа по разморозке стояков и регулировке системы отопления (развоздушиванию).

По его словам, никто из жильцов не согласился на время ремонтных работ переехать в маневренный жилфонд, однако некоторые собственники заявили, что хотели бы обменять свои квартиры на жилье в более заселенных домах. И. Гурьев сообщил, что обмен возможен, если в интересующих домах есть свободное муниципальное жилье.

Мэр Заполярья также сообщил, что к концу сегодняшнего дня планируется завершить основные ремонтные работы.

"В ремонтных бригадах работают почти 40 слесарей из разных организаций. Сегодня надеемся завершить работу, но все зависит от состояния сетей в каждом конкретном доме и подъезде", - добавил он.

Геня Джавршян
Ключевые слова: трубопровод, тепло, порыв, воргашор
Рубрика: Происшествия
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