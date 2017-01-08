В Ухте во время пожара погиб мужчина

8 января 2017 года, 11:43 | Ухта
Фото телепрограммы "День"

В Ухте из-за неосторожного обращения с огнем погиб 54-летний мужчина

Минувшей ночью, в 22.43, в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о пожаре в 5-этажном доме по улице Дружбы. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия уже через пять минут.

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Вскрыв квартиру, пожарные обнаружили тело 54-летнего мужчины.

В результате возгорания выгорела комната в квартире площадью 10 квадратных метров. В тушении принимали участие 10 огнеборцев и три единицы пожарной техники.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем – мужчина уснул с сигаретой.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Ухта, пожар
Рубрика: Происшествия
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