В Усогорске сгорел мебельный магазин "Горизонт"

Фото из архива Комиинформа и с сайта ГУ МЧС РФ по Коми

Минувшей ночью в селе Усогорск Удорского района вспыхнул пожар в мебельном магазине "Горизонт".

7 января в 22.15 в службу ГО и ЧС администрации Удорского района поступила информация о пожаре в усогорском мебельном магазине "Горизонт" по улице Ленина.

В тушении участвовали 33 человека и пять единиц техники: две машины прибыли из райцентра, две - из села Кослан, одна – из поселка Междуреченск.

В 23.33 пожар на площади 386 квадратных метров был локализован, а в 2.10 – ликвидирован.

Предположительно, возгорание возникло из-за неправильного устройства отопительных печей и дымоходов.