В Усогорске сгорел мебельный магазин "Горизонт"
8 января 2017 года, 10:25 | Удорский
Минувшей ночью в селе Усогорск Удорского района вспыхнул пожар в мебельном магазине "Горизонт".
7 января в 22.15 в службу ГО и ЧС администрации Удорского района поступила информация о пожаре в усогорском мебельном магазине "Горизонт" по улице Ленина.
В тушении участвовали 33 человека и пять единиц техники: две машины прибыли из райцентра, две - из села Кослан, одна – из поселка Междуреченск.
В 23.33 пожар на площади 386 квадратных метров был локализован, а в 2.10 – ликвидирован.
Предположительно, возгорание возникло из-за неправильного устройства отопительных печей и дымоходов.
Геня Джавршян
Ключевые слова: Усогорск, Удорский район, пожар, мебельный магазин "Горизонт"
Рубрика: Происшествия
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