Телефонные аферисты пытались выманить у четырех пенсионерок в Коми 820 тысяч рублей

За последние три дня телефонные аферисты пытались выманить у четырех жителей Коми в общей сложности 820 тысяч рублей. Во всех случаях злоумышленники использовали идентичную легенду, а именно, сообщали гражданам, что их родственники попали в беду, и над ними нависла угроза уголовного преследования. После чего предлагали уладить вопрос с правоохранительными органами за определенную сумму.

Три подобных факта зарегистрированы сотрудниками ОМВД России по Ухте. К примеру, 69-летней местной жительнице звонившие сообщили, что ее сын совершил убийство, сыну 88-летней гражданки якобы грозит ответственность за дорожную аварию со смертельным исходом, сына еще одной потерпевшей требуется освободить из полиции. В Сосногорске у 60-летней женщины злоумышленники пытались выманить деньги под предлогом освобождения сына от уголовной ответственности за совершенное ДТП.

Во всех случаях злоумышленники связывались с потерпевшими по стационарным телефонам. За свои услуги по улаживанию проблем с полицией аферисты просили денежные вознаграждения в суммах от 50 до 500 тысяч рублей, которые необходимо было перечислить на указанные банковские счета, либо положить деньги в конверт и опустить его в почтовый ящик.

Однако завладеть сбережениями пожилых женщин ни в одном случае не удалось. Бдительные гражданки, зная о подобных видах мошенничеств, связывались со своими близкими, чтобы проверить полученную информацию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

Ведутся оперативно-следственные мероприятия.

МВД по Республике Коми еще раз призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и перепроверять информацию при сообщении об угрозе уголовной ответственности в отношении родственников или попадания их в неприятные ситуации. Свяжитесь с близкими людьми и убедитесь в достоверности предоставленных сведений.