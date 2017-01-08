Детские радиомодели придется регистрировать

8 января 2017 года, 13:20 |
minimodelism.ru


С этого года ставить на учет нужно будет даже беспилотники весом менее 30 килограммов, то есть и радиомодели, которые продаются в детском мире.

Как пишет "Российская газета", это может привести тому, что многие ребята, которые увлекаются авиамоделированием, будут вынуждены проходить сложную процедуру регистрации своих дельтапланов, сделанных из обычных дощечек, считает руководитель рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты "АэроНет" Национальной технологической инициативы Сергей Жуков.

Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года. Эксперты считают, что его надо немного скорректировать. "Пока непонятно, что делать с моделями, которые в кружках строят сами? Как ребенок подтвердит, что планерок построен именно им? Потом существует практика соревнований. Очень часто в спортивных командах меняются моделями. В спорте это нормальная практика, когда отлетал тур и вылетел, а свою модель передал товарищу. Но с 1 июля 2017 года, получается, это будет запрещено", - сказал Жуков.

Покупка управляемых самолетиков и вертолетиков тоже усложнится. Продавцу нужно будет в момент продажи поставить на учет беспилотник. То есть попросить у покупателя паспорт, ввести данные в базу. Но торговый работник не имеет полномочий для проверки подлинности документа, отметил Жуков. А ему доверят отсканировать паспорт. Вдобавок практически каждый магазин, где продают такие модели, должен будет подключиться к интернету. После того, как данные уйдут в базу, покупателю придется ждать одобрения регистрации. На это может уйти и 30 минут, прогнозирует он.

Чтобы всего этого не произошло, эксперты предлагают отредактировать правила регистрации, которые позволят покупателям самостоятельно регистрировать свой беспилотник, уже купив его в магазине. А для ребят в спортивных кружках моделирования упростить режим регистрации.

Комиинформ
Ключевые слова: торговля, закон
Рубрика: Общество
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