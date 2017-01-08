Ставки по ипотеке вернутся к докризисным



В России будет все меньше инвестиционной недвижимости, квартиры сохранят меньшую площадь, но появится больше нестандартных планировок. О каких еще трендах рынка недвижимости 2017 год, уже знают эксперты, выясняла "Российская газета".

Ипотека в этом году перестанет быть зависимой от господдержки. "Ключевая ставка ЦБ сегодня позволяет банкам и без господдержки предоставлять гражданам кредиты с процентной ставкой на уровне докризисных 12 процентов", - прогнозирует Ирина Доброхотова, председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой". Уже по итогам 2016 года многие специалисты обращают внимание на рост числа сделок со вторичным жильем и ипотечных кредитов, выданных на их приобретение. В рамках партнерства с риэлторами и застройщиками ряд банков уже сегодня предлагают заемщикам весьма привлекательные программы и спецпредложения.

Увеличится разнообразие ипотечных программ, которые учитывают финансовую ситуацию заемщика. Сейчас банки совместно с застройщиками находятся в поиске новых решений. К примеру, в прошлом году один из застройщиков запустил программу с "ипотечными каникулами". По ее условиям заемщик в течение года или двух платит половинный платеж. Это позволяет взять кредит тем, кто на время строительства квартиры арендует жилье или семья улучшает жилищные условия в связи с рождением ребенка и рассчитывает на скорый выход мамы на работу. Другая программа позволяет взять ипотеку без первоначального взноса. "Ставки по ним несколько выше, чем по классическим программам, зато есть возможность приобрести квартиру, не используя собственных средств", - уточняет Ирина Доброхотова.

Отдельно следует отметить такой тренд, как появление в проектах массового сегмента опций, ранее характерных для бизнес- и премиум-класса. "Повышать качество проектов всевозможными "фишками" застройщиков вынуждает многократно усилившаяся конкуренция", - считает Ирина Доброхотова. Среди наиболее популярных "бонусов": высокие потолки, панорамное остекление, наличие в квартире гостевых санузлов, двор без машин, патио, балконы и террасы, инновационные инженерные решения.

Тренд на сокращение метража квартир, который сформировался в 2015 году, в 2017-м останется актуальным. Квартиры минимальных площадей сегодня получили популярность во всех классах жилья. Метражи в массовом сегменте на московском рынке начинаются от 17 квадратных метров. Тенденция связана с тем, что укрупнение жилья было продиктовано не столько желанием покупателей, сколько выгодой застройщиков. Для многих россиян актуальным является отселение взрослых детей от родителей, размен при разводе, и часто наличие отдельного жилья при решении этих задач становится важнее площади будущего помещения.

Также в этом году сохранится тренд на снижение количества инвестиционных покупок. Это связано с остановкой роста цен на жилье. Раньше покупателей привлекала не только возможность вложить деньги в реальные метры, но и неуклонный рост их стоимости. Теперь же многие сомневаются в правильности такого решения, не получая с вложений "проценты" в виде дополнительной прибыли. "В столичном бизнес-классе доля инвестиционных покупок сегодня сократилась до 10 процентов (для сравнения, в докризисные годы их доля составляла порядка 20-25 процентов). В новостройках массового сегмента покупок с целью инвестиций тоже стало меньше - 23 процента (для сравнения, по итогам 2014 года их доля достигала 35 процентов)", - говорит Ирина Доброхотова.