Сыктывкарская епархия и Минкульт Коми подписали соглашение о сотрудничестве

7 января в праздник Рождества Христова в Белом зале дома архиепископа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сыктывкарской епархией и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Как рассказал "Комиинформу" пресс-секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп, соглашение было подписано во время традиционного Рождественского приема архиепископом Питиримом и министром Сергеем Емельяновым.

Это уже второе соглашение, подписанное епархией за последний месяц. Напомним, 19 декабря 2016 года был заключен договор о сотрудничестве между Сыктывкарской епархией и Министерством здравоохранения РК.