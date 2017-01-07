Сыктывкарская епархия и Минкульт Коми подписали соглашение о сотрудничестве

7 января 2017 года, 20:38 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Сыктывкарской епархии

7 января в праздник Рождества Христова в Белом зале дома архиепископа состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Сыктывкарской епархией и Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Как рассказал "Комиинформу" пресс-секретарь Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии архимандрит Филипп, соглашение было подписано во время традиционного Рождественского приема архиепископом Питиримом и министром Сергеем Емельяновым.

Это уже второе соглашение, подписанное епархией за последний месяц. Напомним, 19 декабря 2016 года был заключен договор о сотрудничестве между Сыктывкарской епархией и Министерством здравоохранения РК.

Комиинформ
Ключевые слова: договор
Рубрика: Общество
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