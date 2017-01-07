В Ухтинском районе стояки в некоторых домах не выдержали 40-градусных морозов

В администрацию Ухты с 8 утра 7 января начали поступать сообщения о том, что в домах начали замерзать стояки. Об этом "Комиинформу" рассказал начальник МУ "Управление ЖКХ" Ухты Иван Ларюков.

Сейчас температура в городе составляет минус 40 градусов. Проблемы возникли в домах поселков Ярега, Водный, Дальний и Боровой. "В поселках работают специалисты, все управляющие компании на местах, - пояснил И.Ларюков. - Размораживаются стояки, заменяются задвижки, которые вышли из строя. Сроки устранения поломок определены до 20.00. Если УК не справятся с задачей, в отношении них будет проведена проверка, и последуют соответствующие решения. Анализ ситуации, почему допущено замерзание, мы проведем в любом случае".

Если ситуация ухудшится, к работе будут привлечены специалисты "Ухтаводоканала". Управляющие компании района рассчитывают свои силы только на одну аварию, поэтому если работников нужно направлять на несколько объектов, УК уже не справляются.

Напомним, два года назад во время холодной зимы в Ухтинском районе размораживали 62 стояка.