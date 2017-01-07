В Ухтинском районе стояки в некоторых домах не выдержали 40-градусных морозов

7 января 2017 года, 16:22 | Ухта
Фото: kanalizaciya-prosto.ru

В администрацию Ухты с 8 утра 7 января начали поступать сообщения о том, что в домах начали замерзать стояки. Об этом "Комиинформу" рассказал начальник МУ "Управление ЖКХ" Ухты Иван Ларюков.

Сейчас температура в городе составляет минус 40 градусов. Проблемы возникли в домах поселков Ярега, Водный, Дальний и Боровой. "В поселках работают специалисты, все управляющие компании на местах, - пояснил И.Ларюков. - Размораживаются стояки, заменяются задвижки, которые вышли из строя. Сроки устранения поломок определены до 20.00. Если УК не справятся с задачей, в отношении них будет проведена проверка, и последуют соответствующие решения. Анализ ситуации, почему допущено замерзание, мы проведем в любом случае".

Если ситуация ухудшится, к работе будут привлечены специалисты "Ухтаводоканала". Управляющие компании района рассчитывают свои силы только на одну аварию, поэтому если работников нужно направлять на несколько объектов, УК уже не справляются.

Напомним, два года назад во время холодной зимы в Ухтинском районе размораживали 62 стояка.

Юлия Николаева
Ключевые слова: стояк, ремонт, мороз, вода
Рубрика: Происшествия
  • 3
  • 1
  • 6
  • 2
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:56 07.01.2017
Три улицы в Эжве остались без холодного водоснабжения
13:03 07.01.2017
Уже двое суток из Сыктывкара в Печору не может вылететь самолет
12:09 07.01.2017
Печорские пожарные отстояли хозяйственные постройки, дом спасти не удалось


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Александр. Испытываю проблемы в передвижении. Закончил школу и ищу работу на дому. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Станислав Кузнецов
Заместитель председателя правления Сбербанка России
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus